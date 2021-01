Für Schwegenheims Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) hat der mögliche Aufbau eines Glasfasernetzes im Ort in diesem Jahr höchste Priorität. Bei zwei anderen Themen ärgert er sich über die Regierung.

Nachdem die Telekom 2018 das Netz ausgebaut hat und es seitdem „keine Beschwerden mehr“ gab, soll das Internet durch den Aufbau eines Glasfasernetzes nun noch schneller werden: Die Deutsche Glasfaser GmbH nimmt das in Angriff, sofern sich 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entscheiden. Per Brief will Lutzke im Februar Bürger informieren. In der Kautzengasse 50 in Lingenfeld und auf dem Gelände des Lustadter Wasgau-Marktes eröffnet die Firma zudem Servicepunkte.

Verwirklicht werden soll die „dringende Sanierung“ des Fuß- und Radwegs am Hainbach: „Die wäre längst fertig, wenn sie 2017, höchst umstritten, wegen der Aktion Blau Plus nicht zurückgestellt worden wäre.“ Angebote würden eingeholt. Weil der Weg „Wurzelschäden und Korrosion“ aufweist, „eine Unfallgefahr darstellt“ und „für Radfahrer nicht geeignet“ ist, hat die Kommune ein Schild aufstellen lassen. Eigentlich wollte man aus finanziellen Gründen vorerst auf die Beleuchtung verzichten. Laut Lutzke gibt es aber Bürgeranfragen, weshalb der Weg nicht beleuchtet wird: „Das ist nicht vom Tisch.“

Sporthalle, Kita, Radweg

Damit die Sporthalle auch für außersportliche öffentliche Veranstaltungen genutzt werden darf, ist mehr Brandschutz nötig: Ein Förderantrag beim Land sei gestellt. Um dem neuen Kita-Gesetz gerecht zu werden und allen Kindern ein warmes Mittagessen zu ermöglichen, soll die Kita-Küche modernisiert und erweitert werden. Kosten: 40.000 Euro – „eher mehr“, so Lutzke. Ihn ärgert, dass das Land nur 5000 Euro zuschießt: „Das Land bestellt, das Dorf bezahlt!“ Gut: Es wird weiter frisch gekocht, mit Lebensmitteln, die größtenteils vor Ort bezogen werden.

Was den Radweg von Harthausen in den „Breiten Pfuhl“ betrifft, könnte man laut Lutzke „schon wesentlich weiter sein“ – wenn Anordnungen von Behörden in der Vergangenheit umgesetzt worden wären. Der Landesbetrieb Mobilität starte die Bauleitplanung. Erst 2022 soll der Bebauungsplan Thema sein. Die Verwaltung bereite die Verträge für die nötigen Grundstückskäufe vor. Eine Rückmeldung vom Tüv stehe noch aus, sagt der Ortsbürgermeister.

Mit 100 durch den Ort

Attraktiver für Kinder soll der „in die Jahre gekommene Spielplatz“ am Hainbach werden: Weil „Spielgeräte morsch“ sind, werden sie ersetzt oder repariert. Aktuell bestehe aber keine Unfallgefahr. Wünsche der Nutzer nach Matschzone, Schaukel und Reckstange sollen berücksichtigt werden. Auch die Fassade des „historischen Wohnhauses in der Hauptstraße 76“ wird saniert. Weil der Ausbau der Bushaltestelle am Lindenplatz „von der vorhandenen Substanz schwierig umzusetzen“ ist, soll die Haltestelle im Oberen Waldacker – dort gibt es hohe Bordsteine – barrierefrei werden: „Der Zuschussantrag läuft.“ Um Raser zu bremsen, sollen vier weitere Geschwindigkeitsanzeigen gekauft werden. Apropos Raser: Die gibt es laut Lutzke, der dort selbst wohnt, in der Bahnhofstraße. Rekord: 100 Stundenkilometer bei erlaubten 30. Auf dem Friedhof sollen künftig Baumbestattungen möglich sein. Und: Die Gemeinde will ihre Internetseite erneuern.

Hinsichtlich der Infrastruktur, der Geschäfte und Betriebe, sieht Lutzke den Ort, der für seine Vereinskultur bekannt sei, „sehr gut aufgestellt“: „Die Menschen leben gerne hier. Viele junge Familien möchten hier bauen. Das sagt alles.“ Auch in Krisenzeiten sei der Zusammenhalt gut: „Die Schwegenheimer sind hilfsbereit“.

„Jeder unterstützt anderen“

„Ergebnisorientiert“ nennt Lutzke die Arbeit mit den Fraktionen: „Egal von welcher Seite ein guter Vorschlag kommt, wir diskutieren und beraten.“ Bei wichtigen Dingen würden die Fraktionsvorsitzenden informiert. „Ortsbürgermeister und Beigeordnete tauschen sich täglich aus. Jeder unterstützt den anderen. Wir arbeiten gemeinsam für ein gutes Ergebnis.“

Sorge bereiten Lutzke aber die Finanzen: „Die Einnahmen gehen als Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde. Wie sollen wir da Pflichtaufgaben ohne neue Kredite erfüllen?“ Kommunen würden von Bund und Land im Stich gelassen. Nicht abschätzbar seien derzeit die Corona-Folgen: „Die Pandemie bedeutet für Entscheidungsträger eine Herausforderung in nicht gekanntem Ausmaß und ständig neuen Situationen – neben dem Tagesgeschäft.“

2020 konnten nicht alle geplanten Sanierungen erledigt werden. Abgesagt werden mussten auch das zehnjährige Patenschaftsjubiläum mit dem Sanitätszentrum der Bundeswehr und der Besuch aus der Partnergemeinde Herzfelde. „Gut“ sei das Krisenmanagement des Kreises. Vom Land wünscht sich Lutzke aber „mehr klare Vorgaben und keine Sonderwege bezüglich der Vereinbarungen auf Bund-/Länderebene“. Beispiel: die Anordnung auf Regelbetrieb in der Kita. „Entweder haben wir einen Lockdown oder nicht.“ Wird 2021 Straßenfest gefeiert? „Das wäre nicht nur mein großer Wunsch.“

Die Serie „Ausblick 2021“