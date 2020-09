Die beiden hätten etlichen Jugendlichen beim Schritt in die Arbeits- und Berufswelt geholfen, sagte Brechtel. „Sie haben nicht nur viel Zeit investiert, sondern auch Sachkenntnis, Geduld und Ausdauer bewiesen.“ Der Kreistag hatte sich in seiner letzten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen Wolfgang P. Herzog und Ernst Rassenfoss und ihr Engagement mit der Auszeichnung zu ehren.

Wolfgang P. Herzog und Ernst Rassenfoss waren mehr als zehn Jahre lang als Ausbildungspaten für den Landkreis Germersheim tätig. Beide betreuten dabei ehrenamtlich Jugendliche und junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf. Sie halfen mit bei der Suche von Praktika, beim Schreiben von Bewerbungen, beim Üben von Vorstellungsgesprächen und vielen weiteren Themen, die für den Übergang in den Beruf wichtig sind.

Dabei hätten die beiden Ausgezeichneten ehrenamtlich „ein hohes Maß an Engagement, Einfühlungsvermögen und Zeit in die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf investiert. Dies ist nicht selbstverständlich“, so Landrat Brechtel und der für Kinder, Jugend und Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler.