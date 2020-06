Nächste Woche soll die Baueinweisung zum weiteren Ausbau der Bellheimer Hauptstraße zwischen den Einmündungen Fortmühl- sowie Karl-Silbernagel-/Große Kirchstraße erfolgen. Die Bauarbeiten werden dann voraussichtlich Anfang Juli starten und etwa ein Jahr dauern. Das teilte Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG) mit. Wenn die Arbeiten es zulassen, sollen die Anwohner wie bei Ausbauschritten in der Vergangenheit ihre Grundstücke anfahren können. Sollte der Winter eine Unterbrechung der Arbeiten erforderlich machen, werde die Sperrung der Straße so lange aufgehoben. Laut Gärtner hatte der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, den Auftrag in Höhe von über zwei Millionen Euro zum weiteren Ausbau der Ortsdurchfahrt an die Bellheimer Firma Hambsch Tiefbau vergeben. Die Kosten für den Ausbau der Landesstraße 509 tragen vor allem das Land (etwa 1,2 Millionen Euro) und die für den Gehwegbau zuständige Gemeinde (rund 800.000 Euro). Im Anschluss an diesen Bauabschnitt soll noch das letzte Teilstück der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Karl-Silbernagel-/Große Kirchstraße bis zum Ortsausgang in Richtung Knittelsheim ausgebaut werden. Der erste Abschnitt zwischen Bahnhof und Einmündung Fortmühlstraße ist bereits seit längerem fertig.