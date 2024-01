In zehnstündiger Arbeitszeit haben Mitglieder des Naturschutzvereins eine neue Vogelfutterstelle gebaut und diese als Ersatz für die bisherige am Haupteingang des Friedhofs an der Rheinzaberner Straße aufgestellt. Sie ersetzt eine über 20 Jahre alte Vogelfutterstelle des Vereins, die an derselben Stelle stand. Das Dach war völlig kaputt, weshalb es von oben auf das Futter geregnet hatte. Für die entstandenen Kosten für das Material kam der elfjährige Luca Danter auf, der dem Naturschutzverein vor einiger Zeit über einhundert Euro zugunsten der heimischen Vogelwelt übergeben hatte. „Für unseren Verein war es eine Selbstverständlichkeit, dieses Engagement auch mit einem Hinweisschild an der Futterstelle zu würdigen“, so Hartweg.