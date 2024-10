Der Bürgerkeller des Rathauses in Rülzheim wird umgebaut. Der bisherige Raum wird unterteilt, so dass mehr Bürofläche entsteht. Neben einem Pausenraum und einem Büro mit zwei Schreibtischen wird es eine offene Fläche mit vier Arbeitsplätzen geben, die unter anderem von Praktikanten, Wirtschaftsprüfern oder anderen Beschäftigten für beispielsweise Projektarbeit genutzt werden kann. Zudem werden jeweils eine Dusche mit Toilette für Männer und eine für Frauen eingebaut, damit Mitarbeiter, die mit dem Rad kommen, sich duschen können. Aus Sicht von Matthias Schardt (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde, ist dies inzwischen ein Standard in Unternehmen. Außerdem wird es zwei Abstellräume in unterschiedlichen Größen geben. Die Kosten für den Umbau werden auf 360.000 Euro geschätzt. Nach einstimmigen Beschluss des Verbandsgemeinderates soll der Plan als Bauantrag beim Kreis eingereicht werden.