Die Müllmänner waren mitten in der Arbeit, da begann das Auto zu qualmen: Aus einem mit Papiermüll beladenen Fahrzeug stieg am Freitagvormittag in Sondernheim Rauch auf. Es müsse wohl etwas Entzündliches zwischen dem Müll gewesen sein, vielleicht eine Batterie, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Die Feuerwehr Germersheim rückte aus, holte das Papier aus dem Fahrzeug heraus und löschte den leichten Schwelbrand ab. Schließlich wurde der Müll in ein anderes Auto umgeladen. Was genau zu der Rauchentwicklung führte, konnte nicht gefunden werden.