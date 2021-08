Zwischen Samstag, 31. Juli, und Sonntag, 1. August, wurde in die Kindertagesstätte Sonnenschein in Sondernheim eingebrochen. Dabei wurde, wie die Stadtverwaltung Germersheim am Dienstag mitteilte, eines von drei Sonnensegeln gestohlen, die sich im Außenbereich der Kita befanden. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und suche Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl machen können. Bürgermeister Marcus Schaile hofft, dass der oder die Täter gefasst werden. „Es ist sehr ärgerlich, dass die Kinder wegen einer solchen dreisten Tat nun einige Zeit auf das Sonnensegel, das sich über dem häufig genutzten Trampolin befand, verzichten müssen“, so Schaile. Es sei bereits veranlasst, ein neues Sonnensegel zu beschaffen und zügig zu montieren.