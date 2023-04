Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Bemühen, Bauinteressenten, vor allem jungen Familien, genügend Bauplätze zur Verfügung zu stellen, ist der Gemeinde Winden jetzt ein gewaltiger Schritt nach vorne gelungen. In seiner Präsenzsitzung beschloss der Gemeinderat am Dienstag in großer Einmütigkeit den Bebauungsplan „Im Kirschgarten“.

Etwas mehr als 50 Bauplätze sollen erschlossen werden, die eine Erweiterungsfläche von rund 2,4 Hektar beanspruchen werden. Doch damit überschreitet man das Potenzial