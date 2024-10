Am Mittwochnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr, kam es zu zwei Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Maximiliansau. Entwendet wurde jeweils Bargeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrages.

Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Geschädigte, denen ebenfalls etwas entwendet wurde, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der 07271 92210 oder per Mail an piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.