Auf dem Wörther Maimarkt fiel ein Stand beziehungsweise eine Hütte besonders ins Auge: „Pfützenschützen“ war dort zu lesen. Was dahinter steckt.

Wie die RHEINPFALZ erfuhr, handelt es sich dabei um einen neuen Verein in Wörth. „Ursprünglich waren wir ein Freundeskreis von Familien, deren Kinder die gleiche Kita oder Schule besuchen – alle so im Alter Mitte 30 bis gut 40“, erzählt der inzwischen gewählte 44-jährige Vorsitzende Marlon Scheid. „Wir kamen auf die Idee, beim Schützenverein 2023 am Stadtschießen teilzunehmen. Dazu mussten wir unter einer Namensbezeichnung starten. Wir haben uns bei mir getroffen“, erzählt der neue Vereinschef. „Ich wohne in der Gemarkung ,In den Pfützen’ in der Nähe vom Schauffele-Gelände. Da kam dann sofort die Idee auf, uns ,Pfützenschützen’ zu nennen.“

Unter diesem Namen nahmen sie dann an mehreren Veranstaltungen in Wörth teil: etwa mit einem Stand beim Weihnachtsmarkt in der Ottstraße, bei der Handball-Stadtmeisterschaft – der Vorsitzende war Handballer – oder zum zweiten Mal beim Schützenverein. 2025 folgten die Stadtmeisterschaft im Tennis, die Kerwe und der Weihnachtsmarkt.

Inzwischen 17 Mitglieder

„Aufgrund der finanziellen Situation mit Ein- und Ausgaben haben wir uns Ende 2025 entschlossen, einen Verein zu gründen. Ende März/Anfang April gab es dann die Gründungsversammlung mit acht Teilnehmern“, so Scheid. „Dabei haben wir uns auch vorgenommen, ein richtiger Verein, also ein e.V. zu werden. Die Unterlagen sind beim Amtsgericht, die Satzung muss noch angepasst werden.“

Zum Maimarkt wurde dann in Eigenarbeit die Hütte gebaut. Inzwischen hat der Verein 17 Mitglieder und macht öfters gemeinsame Ausflüge mit Kind und Kegel. „Dabei sind mehr Kinder als Erwachsene“, lächelt der in Maximiliansau aufgewachsene, dann in Rheinzabern und jetzt in Wörth im ehemaligen Haus der Großeltern wohnende Marlon Scheid.

Zu seinem Stellvertreter wurde Tristan Adam gewählt, Schriftführerin ist Michaela Heilmann, Kassenwart Falko Hofmann.