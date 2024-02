Ein alkoholisierter 40-Jähriger hat sich am Montag gegen 13.30 Uhr lautstark in einem fremden Vorgarten in der Schloßgärtenstraße gebärdet. Auch durch die hinzugerufene Polizei ließ sich der Mann nicht beruhigen. Der Aufforderung, er solle zuhause seinen Rausch ausschlafen, kam er nicht nach. Da zu befürchten war, dass er in seinem Zustand Sachen beschädigen werde, wurde er von den Polizeibeamten mit zur Dienststelle genommen. Dort durfte er seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen.