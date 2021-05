Seit zwei Jahren klafft im Hinterstädtel eine Lücke zwischen denkmalgeschützten Häusern. Der geschotterte Parkplatz hinter der historischen Stadtmauer sei ein „Schandfleck“, meint eine Bürgerinitiative. Sie fordert in einer Petition, dass der Eigentümer dort wieder ein Gebäude errichtet. Die RI-BA Bauträger GmbH (Kandel) hatte dies ursprünglich geplant.

Vor mehr als zwei Jahren wurde im Jockgrimer Hinterstädtel das Haus Ludwigstraße 20 abgerissen. Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus stand unter Bestandsschutz. Das Haus wurde 2012 von der RI-BA Bauträger GmbH (Kandel) gekauft. Ihr Geschäftsführer ist Jean-Pierre Baron. Die RI-BA kaufte ebenfalls zwei benachbarte Häuser: Ein ehemaliges Hotel im hinteren Teil des Geländes und eine frühere Gaststätte rechts des fraglichen Hauses. Die denkmalgeschützte Gaststätte wurde an einen Privatmann weiterverkauft. Das ehemalige Hotel hat Baron in einen Komplex mit elf Eigentumswohnungen umgewandelt. Für drei dieser Wohnungen wollte Baron im Fachwerkhaus Ludwigstraße 20 je einen Stellplatz einrichten.

Nach mehreren Gutachten, in denen Baron bescheinigt wurde, eine Sanierung des Hauses sei unwirtschaftlich und nicht zumutbar, erhielt er von der Kreisverwaltung die Abrissgenehmigung. Sie war mit einer rechtlichen Verpflichtung zum Erstellen eines Ersatzbaus verbunden. Dafür sollte eine Sicherheitsleistung von 70.000 Euro hinterlegt werden. Aber dagegen klagte Baron erfolgreich. Parallel dazu hatte er eine Baugenehmigung für einen Ersatzbau beantragt. „Deshalb hat die Kreisverwaltung auf das Wort des Investors vertraut, er werde den Ersatzbau umgehend nach Abriss errichten“, sagt Otto Mielke, Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Altort.

Ersatzbau sollte optisch dem Fachwerkhaus entsprechen

Der Ersatzbau sollte optisch dem alten Fachwerkhaus entsprechen. Damit wäre an der zentralen Stelle im Altort die Lücke im Fachwerkensemble nach dem Abriss wieder geschlossen worden, wie es die IG Altort forderte. Doch trotz der Baugenehmigung für den Ersatzbau – darin sollten Pkw-Stellplätze eingerichtet werden – ist seit dem Abriss von einem Neubau nichts zu sehen.

Damit der im Moment geschotterte Platz wieder bebaut wird, verfasste die IG Altort jetzt eine Petition. Sie ging an die Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Barbara Schleicher-Rothmund. „Wir Bürger fühlen uns arglistig getäuscht. Der Schandfleck – geschotterter Parkplatz – als erster Eindruck gleich hinter der historischen Stadtmauer kann so nicht bleiben“, so die Initiative. Ziel ihrer Petition sei das Beseitigen dieser „Parkplatzwüste“ und die Wiederherstellung des geschlossenen Fachwert-Ensembles vor der alten Kirche sowie das Verhindern weiterer solcher Eingriffe im denkmalgeschützten Hinterstädtel.

Gleichzeitig beschwerte sich die IG über die Kreisverwaltung Germersheim. Die erteilte Abrissgenehmigung sei ohne juristische Absicherung für die Errichtung des Ersatzgebäudes erteilt worden. Die Denkmalschutzbehörde sei nicht ihrer Aufgabe nachgekommen. Sie habe Schritte für die Wiederherstellung des denkmalgeschützten Ensembles einzuleiten. „Nach unseren Informationen muss der Eigentümer vor der Erteilung einer Abrissgenehmigung darlegen, in welchem Umfang die finanziellen Belastungen für die Erhaltung des Gebäudes dazu führen, dass eine wirtschaftliche Nutzung nicht mehr möglich ist“, erklärte IG-Sprecher Mielke.

Vorwürfe an Kreisverwaltung und Denkmalschutz

Er verweist auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz vom Sommer 2015 (Az 8 A 11062/14). Danach müsse ein Investor nachweisen, dass ein Verkauf der Liegenschaft nicht möglich war. Dies hätten Bauaufsichtsbehörde und Denkmalamt in Germersheim prüfen müssen, so die IG Altort. Im Fall, der dem Urteil zugrunde liegt, hatte die Eignerin einen baufälligen Adelshof zwar mehrere Monate für 1 Euro angeboten. Dies genügte dem Gericht aber nicht: Sie hätte die Immobilie mindestens 2 Jahre auf einer Plattform für denkmalgeschützte Objekte anbieten müssen.

Die Kreisverwaltung sieht keine Rechtsgrundlage, um einen Neubau zu fordern. In mehreren Gesprächen sei in der Vergangenheit immer wieder versucht worden, ein Ausschöpfen der vorhandenen Baugenehmigung zu erwirken, teilt sie mit: „Leider blieben diese Versuche ohne Erfolg.“ Ein neuer, geänderter Bauantrag sei nicht eingereicht worden.

RI-BA Bau: „Kosten erreichen unzumutbare Dimension“

Die Kosten für die ursprünglich geplanten drei Garagenplätze hätten eine „sicherlich etwas überraschende, wie allerdings auch unzumutbare Dimension“ erreicht, begründet Jean-Pierre Baron für die RI-BA Bau den Verzicht auf den Ersatzbau. Die Kosten für den Einbau von 3 Garagenplätzen in das Gebäude Ludwigstraße 20 waren auf 50.000 Euro kalkuliert, so Baron: „Die Kosten für die derzeit genehmigte Variante inklusive Auflagen liegen inzwischen laut Berechnungen der Architekten bei einem fast sechsmal so hohen Betrag.“

Dabei sei zu berücksichtigen, dass das genehmigte Bauvorhaben aufgrund der innenliegenden Treppe nur für Kleinwagen nutzbar wäre, so Baron. Durch die höherliegende Einfassung der Kastanie wäre die Zufahrt zu den Garagenplätzen nicht gewährleistet, es müsste also auch hier umfassend eingegriffen werden.

„Ein anderweitiger Ersatzbau wäre grundsätzlich denkbar, eine Klärung der Kostensituation vorausgesetzt“, so Baron. Kubaturen und Nutzung müsste hierzu sicherlich geändert werden, für ein untergeordnetes Gebäude wäre dann zusätzlich zu den Gremien noch die Nachbarschaftszustimmung notwendig.