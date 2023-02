Rund 300 Teilnehmer sind bei der Kreisverwaltung zur „Pfalz-Parade“ am Fasnachtssamstag durch Germersheim angemeldet. Es handelt sich um eine privat organisierte Versammlung mit dem Titel „Erhalt der kulturellen und traditionellen Veranstaltungen in der Südpfalz“. Die Abgabe, Mitnahme und der Konsum alkoholischer Getränke ist verboten, teilt die Kreisverwaltung nach einem Gespräch mit dem Veranstalter mit. Sofern Faschingswagen teilnehmen, müssen diese von „je einem Ordner pro Reifen“ begleitet und abgesichert sein. Die Demo dürfe nicht den Charakter eines Faschingsumzugs bekommen, so eine Kreis-Sprecherin. Es gelte wie bei jeder Versammlung das Vermummungsverbot. Die Teilnehmer müssen erkennbar sein. Die Fasnachtsdemo ist für Samstag, 18. Februar, 13 Uhr bis 17 Uhr, angemeldet. Sie beginnt in der Stadthalle, führt durch die Innenstadt und endet An Fronte Lamotte. Polizei werde vor Ort sein.