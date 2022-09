Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) haben die Umbaumaßnahmen an vier Aufzügen des Stadtbahntunnels abgeschlossen. Gemeinsam mit der KASIG und dem Aufzugshersteller Schindler haben die VBK in den vergangenen Tagen verschiedene technische Modifikationen an den Fahrstühlen vorgenommen, um diese hitzebeständiger zu machen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Zuletzt war es aufgrund hochsommerlicher Temperaturen und langer Sonneneinstrahlung zu sicherheitsbedingten Abschaltungen der Anlagen am Europaplatz, Marktplatz und Kronenplatz gekommen.

Bei der Umrüstung der Aufzüge wurde nun eine Komponente der Leistungselektronik innerhalb des gläsernen Aufzugsschachts von oben weiter nach unten in den schattigeren Bereich versetzt, um eine schnelle Überhitzung und eine dadurch hervorgerufene sicherheitsbedingte Ausschaltung zu vermeiden. Die Maßnahmen wurden umgesetzt, um die Verfügbarkeit der Aufzüge kurzfristig zu erhöhen, damit diese den Fahrgästen schnellstmöglich wieder

vollumfänglich zur Verfügung stehen. Im September werden sich VBK, KASIG und der Aufzugshersteller über weitere, Gewerke übergreifende Maßnahmen austauschen, die eine dauerhafte Verbesserung erwirken.