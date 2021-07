Die Stadt Germersheim sowie die Verbandsgemeinden Rülzheim, Bellheim, Lingenfeld, Maikammer und Edenkoben bewerben sich geschlossen als neue LEADER-Region „Vom Rhein zum Wein“ beim Wirtschaftsministerium zwecks Anerkennung und Unterstützung ihrer Ziele in der neuen Förderperiode der Europäischen Union, die 2023 in Rheinland-Pfalz starten soll. „LEADER“ steht für den französischen Ausdruck „Liaison entre actions de développement de l“économie rurale“ („Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“) und ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Vorhaben im ländlichen Raum gefördert werden. Die erste Möglichkeit, sich einzubringen, besteht bei einem Workshops am Donnerstag, 15. Juli, 18 Uhr, der als Videokonferenz stattfinden wird. „Hier geht es ganz besonders darum, die Teilnehmer darüber zu informieren, was LEADER eigentlich ist und dafür zu sensibilisieren, welch große thematische Bandbreite LEADER abdecken kann“, so Peter Dell und Tobias Baumgärtner vom Kobra-Beratungszentrum, die gemeinsam mit dem Institut für Ländliche Strukturforschung (IflS) für die Erstellung der Entwicklungsstrategie und die Organisation des Beteiligungsprozesses hierzu beauftragt sind.

Info

Wer am digitalen Auftaktworkshop teilnehmen möchte, kann sich unter https://vom-rhein-zum-wein-auftakt.questionpro.eu/ anmelden. Im Vorfeld der Veranstaltung gehen dann die Zugangsdaten per E-Mail zu.