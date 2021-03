In der Verbandsgemeinde Lingenfeld, wo im Oberwald 4 in Lingenfeld ein Testzentrum zum Durchfahren eingerichtet wurde, lief der inoffizielle Start diese Woche nach Angaben von Michael Kolesnikow von der Verbandsgemeindeverwaltung reibungslos. Die Verbandsgemeinde ist Träger des kommunalen Testzentrums, Betreiber ist der DRK-Ortsverein unter Leitung von Thomas Karn. Am Mittwoch wurden Kolesnikow zufolge 80 Bürger aller Altersgruppen innerhalb von zwei Stunden durch das offene Fenster ihres Autos getestet. Dafür ist eine Terminvereinbarung über die Internetseite des DRK-Ortsvereins sowie eine E-Mail-Adresse für den Empfang des Testergebnisses erforderlich. Älteren Menschen, die technisch nicht versiert sind, rät Kolesnikow, die E-Mail-Adresse der Kinder oder Enkel zu nutzen beziehungsweise das Schnelltest-Angebot in einer Apotheke oder bei einem Arzt wahrzunehmen. Die Öffnungstage und -zeiten des Test-Drive-in werden je nach Nachfrage beziehungsweise mit Blick auf die Osterfeiertage angepasst. Daher sollen sich die Bürger im Internet unter www.drk-lingenfeld.de informieren.