Das Wetter passt, der Besuch auch: Vieler Hundert Menschen kamen am ersten Biergartenwochenende des Sommers an die Rheinpromenade nach Germersheim. Dort hat auf der Wiese der Speyerer Schausteller Patrick Barth wie im Vorjahr seinen mobilen Biergarten aufgebaut. Im Unterschied zum vergangenen Sommer ist der Biergarten aber aus Infektionsschützengründen nicht rundum offen. Der Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile sagte, der Betreiber sei klar angewiesen, die aktuell geltenden Hygienebedingungen (AHA-Regel, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) und Kontakterfassung einzuhalten. Deshalb sei der Biergarten in diesem Jahr auch umzäunt mit Ein- und Ausgang. Lockerungen hat die Landesregierung ab Freitag, 18. Juni, und danach noch einmal ab Freitag, 2. Juli, angekündigt.