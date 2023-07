Leicht verletzt kam am Sonntagmittag ein 18-jähriger Autofahrer ins Krankenhaus. Er hatte sich mit seinem Auto überschlagen, weil er in einer Linkskurve kurzzeitig durch sein Handy abgelenkt gewesen und dadurch von der Fahrbahn abgekommen war. Nach Polizeiangaben fuhr der 18-Jährige auf der L509 von Knittelsheim in Richtung Bellheim. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.