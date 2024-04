Kreis Germersheim. Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag, Bürgermeister, Landrat, Europawahl. Am 9. Juni gilt es viele Kreuzchen zu machen. Die Bürger entscheiden, welche Kandidaten, welche Parteien und Wählergruppen sie in den Gremien vor Ort vertreten. Wir möchten Sie im Vorfeld der Wahlen bestmöglich informieren. Dabei interessiert uns natürlich auch, welche Themen Sie beschäftigen – wo brennt es im Ort gerade am meisten? Hakt es an der Kinderbetreuung in der Gemeinde, wird der Müll nicht regelmäßig geholt, wissen die Jugendlichen nicht, wo sie sich treffen sollen? – Was wollen Sie von den Kandidaten wissen?

In den kommenden Wochen werden wir über die Kommunalwahl und die Bewerber um Ämter und Mandate berichten. In die Gespräche mit diesen nehmen wir Ihre Fragen gerne mit. Schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Kommunalpolitik(er)! Sie erreichen die Lokalredaktion Germersheim per Mail an redger@rheinpfalz.de. Vielen Dank!