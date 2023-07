Ein aufmerksamer Anwohner verständigte in der Nacht von Montag auf Dienstag die Polizei Germersheim, weil zwei auffällige Personen in der Unteren Hauptstraße unterwegs seien. Die Polizei kontrollierte die zwei Personen kurze Zeit später. Dabei stellte sich heraus, dass sie an einem geparkten Auto mehrere Felgendeckel abmontiert hatten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der Besitzer des Wagens freute sich, dass die Diebe so schnell gefasst werden konnten.