Eine Sondernheimerin wurde am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 0 Uhr, durch laute Geräusche im Hof ihres Anwesens geweckt. Beim Blick aus dem Fenster entdeckte die Frau zwei Männer, die sich an einem gekippten Fenster zu schaffen machten. Die Männer bemerkten die Frau offensichtlich auch, ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten laut Polizeibericht unerkannt vom Tatort. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 in Verbindung zu setzen.