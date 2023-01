Angesichts der Absagen von Fastnachtsumzügen schlägt der Landtaggsabgeordnete Martin Brandl (CDU) ein kreisweites Treffen der Verantwortlichen aus den Ordnungsämtern der Verbandsgemeinde- und Stadtverwaltungen vor.

Die Vereine sehen sich laut Brandl nicht in der Lage, alle Anforderungen zu erfüllen. Auch Feste haben 2021 laut Brandl nicht stattgefunden, weil die Vereine höhere Auflagen nicht umsetzen konnten. Es bedeute für Vereine und örtliche Verwaltungen eine enorme Herausforderung, sachgerechte Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen, so Brandl in einer Mitteilung. Dazu kämen in vielen Fällen Kosten für Sicherheitskräfte, Technik und Absperrmaßnahmen.

„Die Probleme und Befürchtungen sind doch überall ähnlich“, sagt Brandl, „wir sollten zusammen einen Weg suchen, möglichst viele der beliebten Feste und Veranstaltungen zu ermöglichen. Auch über die Situation für Fastnachtsumzüge im nächsten Jahr sollten wir reden.“

Im zweiten Schritt Vereinsvertreter informieren

Zu dem kreisweiten Treffen sollte Fachkompetenz aus dem Innenministerium und gegebenenfalls von einem Kommunalversicherer dazu geholt werden. Ziel müsse es sein, eine gemeinsame Linie für den gesamten Kreis zu finden, so Brandl.

In einem zweiten Schritt soll dann den Vereinsvertretern im Kreis eine Information und Schulung zur gemeinsamen, verantwortbaren Linie angeboten werden. Für die Fastnachtsvereine sei eine eigene, auf deren Fragen zugeschnittene separate Veranstaltung, vermutlich zielführend – für das nächste Jahr.

Vorschläge der CDU-Fraktion

Auch das Land müsse Verantwortung übernehmen. Brandl nennt die Forderungen der CDU-Landtagsfraktion:

-

Schaffen eines Hilfsfonds, der betroffenen Vereine aber auch Kommunen als Veranstalter die Finanzierung der durch gestiegene Sicherheitsanforderungen entstehenden zusätzlichen Kosten ermöglicht. -

Schaffen eines Schutzschirms für ehrenamtliche Veranstalter in Form einer Versicherung analog zu den Möglichkeiten der Kommunen bei deren Versicherer GVV. -

Konkrete Schulungen zur Bewertung von möglichen Gefahren bei der Ausrichtung von Veranstaltungen unter freiem Himmel, um den Verantwortlichen vor Ort mehr Sicherheit bei der Entscheidungsfindung zu geben und Überarbeitung der Anwendungshinweise für öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel. -

Schaffen einer praktikablen Lösung für die Betriebserlaubnis von Fahrzeugen, die bei Festumzügen eingesetzt werden und nur mit niedriger Schrittgeschwindigkeit fahren.