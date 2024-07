Die Ortsgruppe der katholischen Frauengemeinschaft in Rheinzabern wird weiterbestehen. Auch dank eines neuen Führungskonzepts konnten wieder Ehrenamtliche für das Vorstandsteam gewonnen werden.

In einer Generalversammlung Mitte Juni wurde bei Neuwahlen ein erweitertes Vorstandsteam gewählt. Es übernimmt die Aufgaben, die bisher in den Händen der Vorsitzenden und ihrer Stellvertreterin lagen. Diese wollten aus Altersgründen nicht mehr für die Ämter in ihrer bisherigen Form antreten.

Bereits in der Generalversammlung im vergangenen September kandidierten die Vorsitzende Waltraud Stahl-König und ihre Vertreterin Marianne Müller nicht mehr für ihre Posten, die sie über 20 Jahre innehatten. Da jedoch niemand als Nachfolger antrat, die Wahl damit nicht stattfinden konnte, behielten Stahl-König und Müller ihre Posten übergangsweise weiter. Der Verein startete eine intensive Suche nach möglichen Kandidaten für die beiden vakanten Ämter des Vorsitzenden und seines Stellvertreters. Da bis zum Frühjahr die Personalfrage noch nicht gelöst war, gab es erneut einen Aufschub der Neuwahlen. Bis zum Juni wurde dann ein anderes Führungs-Konzept erarbeitet. An der Spitze der KfD steht künftig ein erweitertes Vorstandsteam, das die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt.

Die 29 anwesenden Mitglieder in der jüngsten Versammlung entlasteten zuerst die bisherige Vorstandschaft, dann wurde neu gewählt. Zum erweiterten Vorstandsteam gehören Waltraud Stahl-König, Marianne Müller, Christine Merkle, Margarete Buchfink, Gisela Schaaf, Gisela Mayer, Monika Wollherr und Petra Heid. Christine Merkle ist weiterhin Kassenwartin, Petra Heid bliebt Schriftführerin, Kassenprüferinnen sind Toni Mohr und Roswitha Hänlein.

Das regelmäßige Angebot der KfD, das sich an Menschen aller Konfessionen richtet, kann damit wie bisher weiterlaufen. Dazu gehören drei Gymnastikkurse und ein Yogakurs, Begegnungstage sowie ein Stricknachmittag. Einnahmen, die der Verein beim Anneresl-Weihnachtsmarkt durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen erzielt, werden immer wieder weitergeleitet an soziale Einrichtungen wie die Kindertagesstätten, das Kinderhospiz oder ein Frauenhaus.