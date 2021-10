Frauen bleiben nicht nur in Badens Geschichte im Hintergrund. Auch bei der Feier kamen sie nicht zu Wort.

Was ist nun von den Männern, die da Geschichte und Geschichtsforschung machen, zu halten? Aufgeklärt fortschrittlich wirkt es nicht, wenn zu einer Tagungseröffnung lediglich zwei Frauen mitwirken, und zwar für die musikalische Umrahmung, Benedetta Costantini an der Violine und Kirstin Kares am Cembalo.

Die Tagungsinhalte sind spannend, reichen von kulturwissenschaftlichen Analysen der höfischen Bräuche bis zu politjuristischen Fragen in Einigungsprozessen. Genderfragen allerdings tauchen nicht auf. Dabei wäre zum Beispiel die Rolle der Baden-Badener Prinzessin Elisabeth spannend zu durchleuchten. Hätte sie geheiratet, wäre die Baden-Badener Linie fortgesetzt worden, was die Wiedervereinigung gefährdet hätte. Das wäre für die Karlsruher ein Worstcase gewesen, weshalb sie sich dagegen in jenem Erbvertrag absicherten.

Frauen verbleiben bis heute oft im Hintergrund, so auch Petra Pechaček, Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft und Organisatorin der Tagung, die sie – wie es Michael Hörmann formulierte – mit dem „Willen zur Selbstaufgabe“ vorbereitete. Schade, dass sie zur Tagungseröffnung nicht zu Wort kam.