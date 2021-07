Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße staunte am Freitag nicht schlecht, als er feststellte, dass sein Kellerabteil aufgebrochen worden war. Der oder die Einbrecher hatten aber nichts mitgenommen, sondern etwas dort hingebracht. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Mieter bei einer genaueren Nachschau fest, dass nichts gestohlen worden war. Stattdessen hatte der Einbrecher offenbar den Keller als Aufbewahrungsort für anderswo erlangte Beute genutzt. Im Keller lag eine größere Menge an Kupferkabeln im Wert von mehreren hundert Euro. Die Herkunft der Kabel ist unklar.