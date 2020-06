Während der Prüfung eines Fahrschülers ist am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße B3 bei Ettlingen eine 54-jährige Autofahrerin auf das Fahrschulauto aufgefahren. Laut Polizei erlitt der Fahrprüfer leichte Verletzungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der Fahrschüler während der Fahrprüfung gegen 15.20 Uhr mit dem Seat der Fahrschule die B3 in Richtung Autobahn A5. An der Kreuzung sollte er auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren, musste aber zunächst an der roten Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün wechselte, wollte er anfahren, würgte aber den Motor ab. Die ihm nachfolgende 54-jährige Fahrerin eines Mercedes konnte aufgrund des unzureichenden Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrschulauto auf. Durch die Wucht der Kollision erlitt der 44-jährige Fahrprüfer auf dem Rücksitz des Seats leichte Verletzungen. Der Fahrschüler, sein Fahrlehrer sowie die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Rettungskräfte versorgten den 44-Jährigen zunächst vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 9000 Euro.

Ob die Fahrprüfung dennoch als bestanden gewertet werden konnte, ist nicht bekannt.