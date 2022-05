Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag auf der Willy-Brandt-Allee. Die 22-jährige Fahrerin eines VW übersah offenbar gegen 16.25 Uhr das Bremsen der vor ihr fahrenden Fahrzeuge und fuhr auf einen Smart auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden insgesamt drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Es verletzten sich neben der mutmaßlichen Unfallverursacherin noch weitere drei Verkehrsteilnehmer. Die junge Frau erlitt laut Mitteilung der Polizei leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.