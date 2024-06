Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der B9 bei Schwegenheim. Laut Polizei waren die beiden Unfallbeteiligten gegen 8.45 Uhr mit ihren Autos in Fahrtrichtung Speyer unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Schwegenheim-Tankhof war durch den Starkregen die Sicht stark beeinträchtigt. Als der Fahrer des einen Pkw bremste, fuhr der Fahrer des hinter ihm befindlichen Autos deshalb auf sein Fahrzeug auf. Beide Fahrer wurden mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Insbesondere während des Abschleppvorgangs musste die B9 in Fahrtrichtung Speyer für etwa 10 Minuten voll gesperrt werden.