Nicht nur Raser, sondern auch Schleicher können in das Visier der Polizei geraten. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Karlsruhe , normalerweise auf der Suche nach Rasern und Dränglern, wurde am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr auf der A5 in nördlicher Fahrtrichtung kurz vor der Anschlussstelle Karlsruhe Süd auf einen ungewöhnlich langsam, im Windschatten eines Lastwagen fahrenden Personenwagen aufmerksam.

Der Grund für die ungewöhnliche Fahrweise sei jedoch „nicht wie zunächst erwartet eine Ablenkung durch die Benutzung eines Mobiltelefons“ gewesen, so die Polizei: Der Fahrer habe bei geöffneten Scheiben genüsslich einen Joint konsumiert. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem nächsten Parkplatz stritt der 30 Jahre alte Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln zunächst ab, aufgrund der körperlichen Anzeichen wurde der Anfangsverdacht jedoch eindeutig bestätigt. Letztendlich reagierte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest wie erwartet positiv auf die Beeinflussung durch Cannabis.

Im seinem Fahrzeug konnten neben dem angerauchten Joint noch weitere Marihuanablüten in einem Tabakbeutel aufgefunden werden. Nach der Blutprobe auf dem Polizeirevier wurde dem 30-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und sein Renault sichergestellt. Neben den Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter der Wirkung eines berauschenden Mittels, „erwartet ihn sicherlich noch eine unerfreuliche Nachricht von der zuständigen Führerscheinstelle“, so die Polizei in ihrem Bereicht.