Die Dorfgestalter (2): Zwei Erfahrene und zwei Neue – die Mischung stimmt im Team an der Schwegenheimer Gemeindespitze. Zumal auch noch jede im Gemeinderat vertretene Fraktion mit eingebunden ist. Das Team will Aufbruchstimmung verbreiten und nach vorne schauen. Doch beim Blick auf die Gemeindefinanzen ist das gar nicht so leicht.

Nicht zurück, sondern nach vorne schauen wollen die vier Herren, die in den kommenden Jahren in Schwegenheim