Licht am Horizont für die Musikschule Kandel-Wörth: Die Einrichtung hat wieder eine künstlerische und pädagogische Leitung.

Anfang 2026 sah es für die Zukunft der Musikschule Kandel-Wörth mit ihren zirka 650 Musikschülern noch düster aus: Die Leitung war abhanden gekommen. Auch hätte die Einrichtung die nach einem Gerichtsurteil geforderte Festanstellung der Musiklehrer finanziell nicht schultern können. Zunächst wurde deshalb bei der Mitgliederversammlung Anfang März ein neuer Vorstand gewählt, auch wurde darüber diskutiert, dass die Musikschule nur dann einen Zukunft hat, wenn sie in eine neue Organisationsform überführt wird.

Bundesweite Interesse an Stellen

Bei einer Sitzung am 19. Mai hat der Vorstand nun wichtige Entscheidungen für die zukünftige Entwicklung der Musikschule getroffen. Darüber informierte jetzt der Vorsitzende und Kandeler Verbandsbürgermeister Mike Schönlaub in einer Pressemitteilung. Nachdem die künstlerische Leiterin Margarete Mildner Ende 2025 ihr Amt niedergelegt hatte, gibt es nun wieder eine künstlerische und pädagogische Leitung der Musikschule.

Für die Stelle der künstlerischen Leitung gingen laut Schönlaub insgesamt 22 Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet ein, davon wurden fünf Bewerber zum persönlichen Gespräch eingeladen. Der Vorstand hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, Markus Metz zum neuen künstlerischen Leiter der Musikschule zu berufen und zum 1. August einzustellen.

Zwei erfahrene Kräfte

Markus Metz stammt aus Hayna und bringt neben seiner Ausbildung als Diplom-Ingenieur für Informationstechnik eine langjährige und vielfältige Erfahrung als Musiker, Dirigent, Instrumentalpädagoge und Musikschulleiter mit, heißt es in der Mitteilung. Der freischaffende Musiker ist seit vielen Jahren in der regionalen Musiklandschaft aktiv, leitet mehrere Orchester, eine Musikschule und engagiert sich darüber hinaus als Verbandsdirigent und Vorsitzender der Musikkommission des Kreismusikverbandes Germersheim. „Seine Erfahrungen in der musikalischen Bildung, der Ensemblearbeit und der Organisationsentwicklung bilden eine hervorragende Grundlage für die zukünftige Weiterentwicklung der Musikschule“, schreibt Schönlaub.

Die Funktion der stellvertretenden Leiterin übernimmt künftig Regina Wilke. Die Cellistin und Barockcellistin ist seit 2019 an der Musikschule Kandel tätig und verfügt über eine breite musikalische und pädagogische Erfahrung. Nach Studien in Würzburg, Karlsruhe, Bremen und München war sie in zahlreichen renommierten Orchestern und Ensembles tätig und engagiert sich bis heute in musikalischen Projekten – von klassischer Konzerttätigkeit über Improvisation bis hin zu musiktherapeutischen Ansätzen. „Ihre langjährige Verbundenheit mit der Musikschule sowie ihre hohe fachliche Kompetenz machen sie zu einer idealen Besetzung für diese Aufgabe“, so Schönlaub.

Kommunale Trägerschaft im Visier

Neben den Personalentscheidungen informierte sich der Vorstand über den aktuellen Stand der geplanten Überführung der Musikschule in eine kommunale Trägerschaft: Ziel bleibt weiterhin die Gründung eines Zweckverbandes der Verbandsgemeinde Kandel mit der Stadt Wörth zum 1. Januar 2027.

Bereits heute lädt die Musikschule zu ihrem Sommerfest am 6. September von 11 bis 14 Uhr auf die Bühne des SWR4-Festivals im Bürgerpark Wörth ein.