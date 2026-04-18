Das Kauderwelsch -Theater öffnet die Bühne für die Natur: Jetzt startet eine Reihe zu Nachhaltigkeit mit Touren am Altrhein und im Wald.

Das Neupotzer Theater-Ensemble Kauderwelsch hat in den vergangenen Wochen seine neueste Produktion auf die Bühne gebracht. Klima- und Umweltschutz spielen darin eine zentrale Rolle. Nun startet eine Veranstaltungsreihe zum Thema Nachhaltigkeit, die über den Bühnenauftritt hinaus geht. Am Donnerstag, 30. April, 18 Uhr, geht es zur Vogelstimmen-Wanderung mit Robin Doerr und Ulf Janz (beide vom Nabu) am Neupotzer Altrhein. Sie dauert rund 1,5 Stunden. Treffpunkt ist am Anglerheim in Neupotz.

Am Samstag, 9. Mai, 10.30 Uhr, führt der Jäger Viktor Heid in den Wald, „wo sich Fuchs und Wildkatze gute Nacht sagen“. Er berichtet über Lebensräume der Wildtiere, deren Verhalten und Herausforderungen durch den Klimawandel. Treffpunkt ist am Hundeplatz in Leimersheim. Anmeldung für beide Veranstaltungen bei Marianne Stein, per E-Mail an mbstone@t-online.de oder Telefon 07272 75148. Weitere Veranstaltungen sind im Juni und Juli geplant. Info auf: www.kauderwelsch-theater.de.