Ein stattlicher Gockel sorgte am vergangenen Samstag kurzzeitig für Aufsehen auf der Rue de la Première Armée in Lauterbourg. Das rot-braune Federvieh überquerte nämlich gegen 13.15 Uhr die Straße – und wählte dabei die sichere Variante. Es wartete vor einem Zebrastreifen und marschierte los, als die Straße frei war. Da er sich jedoch Zeit nahm und ausgerechnet mitten auf dem Zebrastreifen einen Halt einlegte, hielten Autofahrer an, um dem Tier die gefahrlose Überquerung zu ermöglichen. Vielleicht irritiert, warum die weiteren in einem Gebüsch am Straßenrand versteckten Hühner nicht folgten, stoppte der Hahn genau in der Straßenmitte und präsentierte seine Flügel. Unschlüssig, in welche Richtung es weiter gehen sollte, staute er den Verkehr. Als weiter hinten in der Auto-Schlange gehupt wurde und die ersten Autos bereits langsam an ihm vorbei fuhren, schüttelte sich das Tier und setzte seinen Weg fort, zurück zu seinen Hennen.