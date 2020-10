Am Dienstagmorgen wurden aufgrund mehrerer Bürgerbegehren im Zeitraum von 7 bis 8 Uhr Lasermessungen in der Hammerstraße in Bellheim durchgeführt. Dabei ergaben sich bei erlaubten 30 Stundenkilometer insgesamt 4 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der „Spitzenreiter“ war mit 50 Stundenkilometer unterwegs.