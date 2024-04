Bei der routinemäßigen Kontrolle des Waldfriedhofs haben sich Schäden an großen Teilen des Baumbestands gezeigt. Laut Mitteilung von Bellheims Erstem Beigeordneten, Hermann-Josef Schwab, müssen kurzfristig mindestens 80 bereits abgestorbene oder im Absterben begriffene Bäume gefällt werden. Die Baumfällungen sollten bereits am Montag, 8. April, beginnen. Zudem würden entlang der Fußwege des Waldfriedhofs alle Bäume auf Totholz begutachtet, dabei soll eine Hebebühne zum Einsatz kommen. Von den Fällungen sind keine Bestattungsbäume betroffen, heißt es in Schwabs Mitteilung weiter. Für die Dauer der Maßnahmen müssten Teile des Waldfriedhofs gesperrt werden. Die Gemeinde bittet alle Besucher um Beachtung der Sperrungen, die aus Sicherheitsgründen unumgänglich seien.