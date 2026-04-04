Zu Wasser, zu Land. Und dann auch in der Luft? In der Südpfalz-Kaserne wird der Übungsbetrieb für junge Rekruten umgekrempelt. Entdecke die Möglichkeiten!

Man muss eigentlich nicht verstehen, warum in Germersheim seit Jahren ausgerechnet Rekruten der Luftwaffe ausgebildet werden. Schließlich gibt es hier weder einen Flugplatz noch Flugzeuge, wenn man einmal von dem ausrangierten Starfighter am Tor der Südpfalz-Kaserne und dem einen oder anderen dekorativen Hubschrauberwrack auf dem Gelände dahinter absieht.

Üben rund um die Kreisstadt

Nun sollen dank der jüngsten Neuausrichtung der Bundeswehr, die wieder einen stärkeren Fokus auf die Vaterlandsverteidigung richtet, ab Oktober auch Soldaten anderer Teilstreitkräfte der Bundeswehr nach Germersheim kommen, um sich wohnortnah ausbilden zu lassen: Rekruten des Heeres und der Marine. Was Erstere anbetrifft, so finden sich rund um die Kreisstadt zahlreiche Waldgebiete und Wiesen, wo die Uniformierten klettern, robben, schießen und vieles mehr lernen können, was sie können müssen.

Doch auch die blauen Jungs, in diesem Fall insbesondere die der Marine, finden hier ein gut bestelltes und ansatzweise maritimes Übungsfeld vor. Da ist zum einen der Rhein mit seinen zahlreichen Booten und Schiffen und dem Amphibienfahrzeug des Germersheimer THW. Hinzu kommen zahlreiche Seen, insbesondere der Setzfeldsee bei Neupotz. Hier wurde erst vor wenigen Tagen wieder die Lusoria Rhenana, ein Römerschiff zu Wasser gelassen. Dabei handelt es sich indes um kein Original, sondern um einen detailgetreuen Nachbau eines Patrouillenschiffes der ollen Römer, die einst hier am Rhein wachten. Folglich hat das Ruderschiff durchaus auch einen militärischen Hintergrund. Passt also! Da die Lusoria im Winterquartier gründlich renoviert wurde, muss sie sich nun erst wieder an das nasse Element gewöhnen. Zu diesem Zweck ging sie zunächst mal auf Tauchstation, weil sich die Hölzer des Schiffsleibes mit Wasser vollsaugen müssen, um später, wenn die Lusoria oben schwimmen soll, dicht zu halten. Folglich könnten auf ihr im Frühjahr theoretisch sogar U-Boot-Besatzungen ausgebildet werden.

„Helden in Grün“ für Frieden

Es ist also dafür gesorgt, dass sich die gefundenen „Helden in Grün“, so ein Werbeslogan der Bundeswehr, eines schönen Tages in Germersheim beziehungsweise in der Südpfalz wohlfühlen und adäquat ausgebildet werden – egal welcher Teilstreitkraft sie angehören. Und die Südpfälzer werden das gute Gefühl haben, dass quasi „eine ganze Armee hinter Dir steht“ und nicht nur eine Teilstreitkraft. Wenn das mal keine gute Nachricht ist. „Weil Frieden nicht selbstverständlich ist.“ – Leider!

Ein schönes Wochenende