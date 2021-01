Am Donnerstagnachmittag haben Beamte in Germersheim ein nicht zugelassenes Mini-Motorrad, ein sogenanntes Pocket Bike, sichergestellt. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer des Pocket Bikes in der Hinteren Grabengasse aufgefallen. Da diese „Motorräder“ in der Regel nicht für den öffentlichen Straßenverkehr ausgelegt und zugelassen sind, sollte der Fahrer umgehend kontrolliert werden. Laut Polizei missachtete er jedoch die Anhalte Signale der Polizei und flüchtete. Im Rahmen weiterer Ermittlungen habe die Spur dann zu einem Wohnhaus in der Hinteren Grabengasse geführt. Dort trafen die Beamten sowohl das Pocket Bike als auch den geflüchteten Fahrer an. Schnell sei dann auch der Grund für die Flucht bekannt geworden: Das Fahrzeug war nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen und der 18-jährige Fahrer hatte selbst keinen Führerschein. Das Pocket Bike wurde sichergestellt. Auf den jungen Mann kommen gleich mehrere Strafanzeigen zu.