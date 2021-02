Eine 46-jährige Südpfälzerin fuhr am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der Hauptstraße in Bellheim in Richtung Knittelsheim. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Am Auto der Südpfälzerin lösten sogar die Airbags aus, so dass ihr Pkw abgeschleppt werden musste. Sie erlitt vermutlich eine Handfraktur und klagte über Schmerzen im Hals-/Nackenbereich. Vom DRK wurde sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Germersheim gebracht.