Mit besonderen Veranstaltungsangeboten warten die Germersheimer Modellbahnfreunde an ihrem ersten Fahrtag des neuen Jahres am Sonntag, 8. Januar, auf: Erneut sind die Modellbahnkollegen aus Speyer zu Gast. Zusätzlich zur großen Germersheimer Modelllandschaft präsentieren die Speyerer eine sogenannte Modulanlage. Sie besteht aus Einzelsegmenten, die zusammengesetzt die lange Fahrtstrecke von 30 Metern ergeben. Das Besondere ist daran, dass an diesem Tag jedermann mit selbst mitgebrachten Fahrzeugen dort Lokführer spielen kann. Technische Voraussetzung dafür sind digitale Wechselstromfahrzeuge im Maßstab 1:87. Außerdem ist an diesem Sonntag die Gartenbahn-Sonderanlage zur Besichtigung geöffnet. Die Signale für die Modellzüge stehen von 14 bis 18 Uhr auf Grün. Die nächstfolgenden öffentlichen Fahrtage stehen für die Sonntage, 5. Februar sowie 5. März, ebenfalls zwischen 14 und 18 Uhr, im Fahrplan. Der Eintritt zur Modellbahnausstellung ist an einer separaten Kasse (Eingang rechter Gebäudeflügel des Zeughauses) möglich. Weitere Informationen zur Modellbahn, eine Bildergalerie und die jeweils aktuellen Öffnungstermine für das neue Jahr gibt es im Internet auf www.modellbahn-germersheim.de.