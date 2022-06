In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.50 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Dornwaldstraße in Durlach Verdächtiges und informierte daraufhin die Polizei. Der Zeuge gab an, dass Personen offenbar Kraftstoff aus einem geparkten Lkw entnehmen würden, teilt die Polizei mit. Vor Ort konnten die Polizeibeamten drei dunkel gekleidete Personen feststellen, welche gerade dabei waren mit dem Fahrrad zu flüchten. Als sie die Polizei wahrnahmen, flohen die Tatverdächtigen zu Fuß über die Gleise in Richtung Auer Straße. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten schließlich ein 44-jähriger und ein 39-jähriger Mann sowie eine 32-jährige Frau festgenommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Sowohl am Tatort, als auch am Festnahmeort stellten die Polizeibeamten zahlreiche Spuren, darunter auch Kanister mit Treibstoff, fest.