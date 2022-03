Die Städte und Gemeinden im Kreis bereiten sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Erfahrungen der vergangenen Jahre sind hilfreich.

Gemeinsam mit den Verbandsgemeinden und Städten „bereiten wir uns auf den Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine vor“, sagt Landrat Fritz Brechtel. Auf Erfahrungen der vergangenen Jahre werde dabei gebaut. „Wir werden die Mensch bei uns herzlich willkommen heißen“, so der Landrat und verweist auf die große Hilfsbereitschaft der „Menschen in unserem Landkreis“. Das „zeigt einmal mehr die Offenheit und die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung in der Südpfalz“. Viele Details seien noch unklar. Die Verwaltungen befinden sich in „der Abstimmung mit allen denkbaren Ansprechpartnern“.

Wohnungen gesucht

Wer helfen möchte und insbesondere Wohnungen anbieten kann, soll sich direkt an die Verbands- oder Stadtverwaltung wenden. Werden dem Landkreis Personen zugewiesen, übernehmen „die Kommunen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis die Unterbringung“, sagt der zuständige Dezernent, Holger Mahlein. Bisher seien dem Landkreis vom Land offiziell keine Geflüchtete zugewiesen worden. Der Kreis wisse jedoch, dass bereits Ukrainer über Bekannte oder Familie in der Südpfalz angekommen sind. Hilfreich ist es Brechtel zufolge, „wenn diese zunächst noch bei ihren privaten Kontakten unterkommen könnten“. Diese Empfehlung spricht das Ministerium für Familie und Integration aus. In dringende Fällen und Notfällen sollen sich Geflüchtete direkt an die Sozialämter wenden.

Partnerkreis aktiv

Landrat Fritz Brechtel berichtet zudem, dass der polnische Partnerlandkreis Krotoszyn längst viele Geflüchtete aufgenommen hat. „Ich habe mich an meinem Amtskollegen, Stanislaw Szczotka, gewandt, unsere Solidarität unterstrichen und im Rahmen des Möglichen unsere Unterstützung angeboten“, so der Landrat weiter. Er appelliert an die Bewohner der Region gemeinsam „für die Menschen in der Ukraine und für den Frieden zusammenstehen“. Das in den wenigen Kriegstagen erlebte „ist grauenhaft und immer noch unfassbar“. Alle müssten mit „Bilder und Gefühlen umgehen“, die sie „bisher so nicht kannten“. Die nächsten Wochen werden zeigen, welche Art von Hilfe ganz besonders benötigt wird. „Wir werden einen langen Atem brauchen. Gemeinsam werden wir diesen haben!“, ruft Brechtel zum Zusammenstehen auf.