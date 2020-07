19 Millionen Euro möchte der Kreis bis Jahresende für die Sanierung weiterführender Schulen investieren. In den Sommerferien wird kräftig gebaut. Aber nicht alle Arbeiten werden bis Ferienende fertig sein.

„Handwerker können in dieser Zeit ungestört arbeiten und der Schulbetrieb wird dabei nicht gestört“, sagt Landrat Fritz Brechtel. An mehreren kreiseigenen Schulen stehen große Investitionsmaßnahmen an.

Am Europa-Gymnasium Wörth (EGW) werden die Fachräume für Biologie, Physik, Chemie und Kunst erneuert, zudem im so genannten K-Bau Versorgungsleitungen verlegt und Brandabschottungen eingebaut. Die Fachklassen erhalten eine neue labortechnische Ausstattung und neue Decken mit Schallschutzmatten zur Verbesserung der Akustik. In den Unterrichtsräumen werden Wände frisch gestrichen und Böden erneuert. Dieser Gebäudetrakt erhält eine neue Vorhangfassade mit Wärmedämmung. Insgesamt sind dafür rund 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Das Land fördere die Sanierung. „Bis zum Frühjahr 2021 soll die Maßnahme abgeschlossen werden“, informiert Brechtel.

Im Mittelbau der Carl-Benz-Gesamtschule Wörth (IGS Wörth) werden Leitungstrassen und Rohre neu verlegt, danach neue Trockenbauwände geschlossen, feuerbeständige Wände errichtet und neue Brandschutztüren eingebaut. Der Mittelbau hat bereits neue Fenster bekommen, die Handwerker arbeiten an der neuen wärmegedämmten Fassade. Bis zu den Herbstferien soll alles fertig werden, dann ziehen die 5. und 6. Klassen in diesen Gebäudetrakt. Die Arbeiten sind mit ca. 2,5 Millionen Euro veranschlagt. Anschließend starten Sanierungsarbeiten im Hauptgebäude.

Unterricht im IGS-Neubau in einem Jahr

Mit Hochdruck wird laut Kreisverwaltung am Neubau der IGS Kandel gearbeitet. Der Rohbau ist bereits fertig und das Dach bereits abgedichtet. Der Einbau der Fenster läuft gerade, ebenso die Sanitär-, Heizung- und Elektro-Installationen. Die Gebäudeaußenhülle soll bis zu den Herbstferien vollständig geschlossen sein. „Läuft alles nach Plan in diesem 20 Millionen Schulbauprojekt, wird der erste Unterricht in einem Jahr zum Schuljahresbeginn 2021/22 stattfinden“, sagt Brechtel. „Dann kann hoffentlich mit einem großen Fest die Einweihung gefeiert werden. Im Anschluss wird der Altbau zurückgebaut und ein neuer Schulhof entsteht.“

In der Berufsbildenden Schule in Wörth soll ein Aus- und Weiterbildungszentrum Industrie 4.0 „Smart Factory“ errichtet werden. Dazu wurde in den letzten Wochen bereits die alte Schreinerwerkstatt ausgeräumt und derzeit werden Wände, Decken und alte Installationen zurückgebaut. In den Sommerferien beginnen die Maurer und errichten neue Wände, anschließend folgen die Technikgewerke und der Innenausbau. Ab Januar 2021 ist die Montage der vernetzten Produktionsanlage vorgesehen.

Arbeiten an Realschule in Endphase

An der Richard-von-Weizsäcker-Realschule in Germersheim läuft im Moment der letzte Bauabschnitt der 6,5 Millionen Euro teuren Brandschutzsanierung. Nach gut zwei Jahren Bauzeit wird derzeit im Verwaltungstrakt saniert, die Decken und die Beleuchtung werden ausgetauscht, die Wände gestrichen, der alte Teppichboden erneuert, und die Physik-Unterrichtsräume erhalten eine neue Nawi-Ausstattung. Bis zu den Herbstferien soll laut Schulträger alles fertig sein.

Am Goethe-Gymnasium in Germersheim hat in den Osterferien die Fassadensanierung am Westbau begonnen. Nord- und Ostseite sind bereits fertiggestellt. Nun werden auf der Südseite Fenster ausgetauscht, dazu wurde bereits in den letzten Wochen der Beton der Fassade saniert. In den Klassenräumen sollen bis Ende der Sommerferien Decken und Laibungen wieder angearbeitet werden. Die Fassaden-Arbeiten werden voraussichtlich bis zu den Herbstferien dauern und insgesamt rund 700.000 Euro kosten.