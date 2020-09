Einen ersten Schritt zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Germersheimer Innenstadt erhoffte man sich im September 1973 durch eine Reihe neuer Verkehrsregelungen, die damals in Kraft traten. Wie die RHEINPFALZ meldete, wurde die Richtung des Einbahnverkehrs in der Jakob- und Sandstraße jeweils umgekehrt, andere Straßen machte man zu Einbahnstraßen und eine Reihe von Straßen erhielten eine geänderte Vorfahrtsregelung, die den zeitgemäßen Verkehrsströmen Rechnung tragen sollte. Nicht zuletzt erhoffte man sich davon auch eine Reduzierung der Unfälle im Stadtgebiet.