Ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis Rastatt fuhr am Sonntag gegen 1.30 Uhr mit seinem Auto den Feigenberg in Hatzenbühl entlang und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Im Anschluss fuhr der Mann laut Polizei mit seinem Auto, das durch den Unfall einen Reifen verloren hatte, in Richtung Ortsausgang. Polizisten stoppten schließlich die weitere Flucht auf drei Rädern. Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von 2,57 Promille. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.