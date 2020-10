Erneut gab es am Montagabend eine länderübergreifende Großkontrolle der Polizei in Philippsburg und der in Germersheim. Seit Jahren kontrollieren Polizisten beider Reviere den Verkehr auf der B35-Brücke bei Germersheim. Gezielt wurde nach alkoholisierten Fahrzeugführern Ausschau gehalten, aber auch nach Verkehrsteilnehmern, die „unter dem Einfluss berauschender Mittel sind“, wie der Philippsburger Revierleiter Axel Schweitzer sagte. Gleichzeitig ruhe der Blick zu Beginn der dunklen Jahreszeit auf potenziellen Wohnungseinbrechern, auch wenn die Zahlen rückläufig sind. „Jeder Einbruch ist einer zu viel“, sagte Schweitzer.