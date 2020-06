Wegrennen ist auch keine Lösung: Polizeibeamten fiel am Samstag um 22.35 Uhr in Kandel eine betrunkene Person auf einem E-Scooter auf. Der 19-jährige Mann aus Rheinzabern erblickte die Polizeibeamten, legte seinen Roller am Straßenrand ab und rannte weg. Er wurde daraufhin eingeholt und festgehalten. Hierbei leistete der Beschuldigte Widerstand. Letztlich wurde dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, muss sich der 19-Jährige nun auch wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten.