Als er die Polizeistreife auf dem Parkplatz des Germersheimer Einkaufszentrums entdeckte, ergriff am Donnerstagabend ein junger Mann die Flucht und rannte in Richtung Paradeplatz davon. Bei einer Fahndung konnte er zwar nicht mehr festgestellt werden, aufmerksame Zeugen gaben den Beamten jedoch den Hinweis, dass er an einer Bushaltestelle am Weißenburger Tor offenbar etwas verloren hatte. Dort wurde tatsächlich der Grund für die Flucht festgestellt. Er hatte nämlich beim Wegrennen eine geringe Menge Cannabis verloren. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.