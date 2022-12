Erstmalig folgt auf den Bruchsaler Weihnachtsmarkt, der am 23. Dezember seine Pforten geschlossen hat, ein Wintermarkt. Er wird vom 27. Dezember bis zum 5. Januar stattfinden, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Alle Beschicker, die schon auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand auf dem Otto-Oppenheimer-Platz aufgebaut hatten, werden auch am Wintermarkt teilnehmen. Sie laden vom 27. bis 30. Dezember und vom 1. bis 5. Januar 2023 alle Besucher ein, ihre Angebote zu genießen. Ebenfalls weitergehen wird das Kulturprogramm mit regionale Gruppen, Chören und Musikensembles. Die Öffnungszeiten sind Sonntag bis Donnerstag von 11.45 Uhr bis 20 Uhr. Am Freitag und Samstag ist der Markt bis 21 Uhr geöffnet.