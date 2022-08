Der Wetterbericht bestimmt in der Dürre die Planung im Karlsruher Ölhafen. Wegen der Regenfälle am Freitag machte sich am Wochenende eine kleine Flotte zum Auslaufen bereit. Mehr Wasser unter dem Kiel bedeutet nämlich mehr Platz für Fracht. Aus dem Karlsruher Ölhafen werden Kraftstoffe, Heizöl und Stoffe für die chemische Industrie transportiert, die die Miro Karlsruhe produziert. Die größte Raffinerie Deutschlands verarbeitete 2020 14,9 Millionen Tonnen Rohöl.