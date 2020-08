Als letzter „weißer Fleck“ im Südkreis ist Neuburg seit Mittwoch an das Erdgasnetz der Thüga angeschlossen. Nachdem zuletzt in mehreren Straßen Hausanschlüsse verlegt worden waren, erfolgte nun der Anschluss an das aus Richtung Hagenbach verlaufende Hauptnetz.

Ein bisher noch nicht erschlossener Teil des Ortsnetzes soll nächstes Jahr von Thüga ausgebaut werden, sagte Ortsbürgermeister Hermann Knauß (Wählergruppe) auf Anfrage zur RHEINPFALZ. Laut Thüga wurden seit März 2019 rund 2800 Meter Erdgasleitung in Neuburg verlegt. Die Zahl der Erdgas nutzenden Haushalte liege weit über 100, so Knauß. Das Interesse sei zuletzt immer größer geworden. „Sehr viele Häuser haben Anschlüsse.“

Auch die Gemeinde möchte die Heizung des Jugendtreffs nächstes Jahr auf Erdgas umstellen, um emissionsarm zu heizen. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch beschlossen. Weitere Investitionen in Erdgas-Anlagen werden wohl folgen: Für das alte Schulhaus ist die Umstellung im Zuge einer Sanierung ebenfalls möglich. Und auch im Bürgerhaus mache die Ölheizung Zicken „und wartet auf Gas“, so Knauß.